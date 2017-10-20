КХЛ отменила штраф до конца игры Шиксатдарова, выписанный за контакт с судьёй

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Нефтехимик» (1:2), который состоялся 19 октября.



На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего «Нефтехимика» Ильдара Шиксатдарова наказание по правилу 550 ж, п. 1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона-2017/18» –дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – п. 1.29 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Итоги дня КХЛ: Жамнов взбодрил «Спартак», Умарк полюбил большие деньги А Назаров взял реванш у Квартальнова.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.