Дубль Сигарёва помог «Сибири» одолеть «Амур» и прервать серию поражений

«Сибирь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 3:2, команда Павла Зубова прервала четырёхматчевую серию поражений.

Зубная боль. Почему «Сибири» пора менять тренера Иначе может быть поздно.

Уже на первой минуте матча Андрей Сигарёв вывел сибиряков вперёд, а на последней минуте периода Николай Демидов упрочил преимущество. Во второй двадцатиминутке команда Андрея Мартемьянова смогла отыграться благодаря голам Александра Фролова и Виталия Атюшова, которые были заброшены менее чем за две минуты. Решающую шайбу в третьем периоде забросил Андрей Сигарёв, оформивший дубль.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.