Мартемьянов: не знаю, как собираются играть в хоккей те, кто не бился у «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:3).



«Тяжело начали матч. Знали, что соперник посвежее. «Сибирь» превзошла нас в движении. Спасибо тем парням, кто бился. А кто не бился – не знаю, как они собираются играть в хоккей. Мы сегодня играли вполне успешно. Но соперник тоже готовился. То, что мы выступаем сериями побед и поражений, связано с внутренними причинами.



Ли и Бывальцев сегодня не забили, хотя моменты у них были. Парни молодцы, работают, прогрессируют. Рад за них», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.