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Гол Макарова на последней минуте помог «Салавату» обыграть «Автомобилист»

20 октября 2017, пятница. 19:29 Хоккей

«Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 5:3.

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В первом периоде Теэму Хартикайнен открыл счёт, однако гости отыгрались благодаря голу Дениса Куляша. На старте второго игрового отрезка Йоонас Кемппайнен вновь вывел уфимцев вперёд, но вскоре Куляш оформил дубль, сделав счёт 2:2. За 13 секунд до второго перерыва Евгений Коротков забросил третью шайбу в ворота Якуба Коваржа.

В третьем периоде «Автомобилист» вновь отыгрался благодаря голу Евгения Чесалина на 54-й минуте, однако за 59 секунд до конца основного времени Игорь Макаров сделал счёт 4:3, а окончательный результат установил Йоонас Кемппайнен.

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КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5 : 3 1:1, 2:1, 2:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Хартикайнен (Логинов, Умарк) – 07:00 (5x5), 1:1 – Куляш – 14:38 (5x5), 2:1 – Кемппайнен (Умарк) – 20:08 (5x5), 2:2 – Куляш – 25:39 (5x4), 3:2 – Коротков (Гареев, Панин) – 39:47 (5x5), 3:3 – Чесалин (Симаков) – 53:45 (5x5), 4:3 – Макаров (Ларсен) – 59:01 (5x5), 5:3 – Кемппайнен – 59:32 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Салават Юлаев Денис Куляш
Новости. Хоккей
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