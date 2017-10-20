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Малыхин: «Ак Барс» будет играть так, чтобы патронов хватило и на «Магнитку»

20 октября 2017, пятница. 22:27 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин прокомментировал разгромную победу в матче с «Трактором» со счётом 7:1.

«Не могу сказать точно, почему так результативно провели первый период. Мы готовились к игре, как обычно, серьёзно. Удачно реализовали свои моменты. Может, соперник подготовился не должным образом. Не знаю, что ответить. Так всё удачно получилось.

Нет ли опасения, что расстреляли все патроны? Будем играть так, чтобы патронов хватило на победу и в следующем матче», — цитирует Малыхина пресс-служба клуба.

«Ак Барс» — «Трактор»: в первом периоде казанцы забили шесть голов за 10 минут
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Металлург Мг ХК Трактор Фёдор Малыхин
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
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