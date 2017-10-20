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НХЛ признала ошибку судей, не засчитавших гол «Колорадо» в матче с «Блюз»

20 октября 2017, пятница. 23:05 Хоккей

НХЛ признала ошибку судей, которые не засчитали гол нападающего «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена в матче с «Сент-Луис Блюз».

Рантанен сравнял счёт в концовке третьего периода, однако после видеопросмотра по запросу тренера «Сент-Луиса» судьи определили, что гол был забит из офсайда. «Колорадо» потерпел поражение со счётом 3:4.

Нападающий «Колорадо» Свен Андригетто, находясь в офсайде, получил передачу из средней зоны. Однако тут же вышел с шайбой из зоны атаки, после чего зашёл в зону повторно и отдал передачу на Рантанена. Лайнсмен во время игры не определил положения вне игры, а значит, повторный «чистый» вход в зону должен был обнулить предыдущий офсайд. Вход в зону непосредственно перед голом был выполнен по правилам, поэтому гол должен был быть засчитан.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз
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