Защитник Виктор Антипин вернётся в состав «Баффало» в матче с «Бостоном»

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин вернётся в состав команды в матче с «Бостон Брюинз», сообщается на официальном сайте клуба. Антипин заменит в третьей паре Джоша Горджеса, который выбыл с небольшим повреждением.

«Он проделал хорошую работу в выборе позиции и положения клюшки, и ему надо использовать свою скорость: быстро накрывать соперника и правильно занимать позицию, чтобы не давать сопернику выйти к воротам», — сказал главный тренер «Баффало» Фил Хаусли.

24-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ. Он принял участие в трёх первых играх чемпионата, после чего четыре матча не попадал в состав. На его счету показатель полезности «-4», в среднем он проводил на площадке чуть более 15 минут.