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Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ

21 октября 2017, суббота. 00:04 Хоккей

В регулярном чемпионате ВХЛ 20 октября было сыграно три матча.

«Динамо» СПб обыграло «СКА-Нева» со счётом 1:0 Б, решающий буллит забил Александр Шевченко.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Шевченко – 65:00 ( ПБ)

«Рубин» взял верх в матче с «Молотом-Прикамье» со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Михаил Потякин, оформивший дубль, а также Мартин Штайнох, Константин Белов и Артём Булянский. Голы пензенской команды на счету Игоря Угольникова, который сделал дубль, Булата Набиуллина и Максима Салахова.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
5 : 4 1:2, 2:1, 2:1
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Угольников (Воеводин) – 02:30 (5x4), 1:1 – Потякин (Белов) – 06:13 (5x5), 1:2 – Набиуллин (Воеводин) – 17:07 (5x5), 1:3 – Салахов (Воеводин, Смолин) – 29:49 (5x5), 2:3 – Штайнох (Белов) – 33:26 (5x4), 3:3 – Потякин (Штайнох, Белов) – 37:22 (5x4), 4:3 – Белов (Федотов) – 43:56 (5x4), 5:3 – Булянский (Жиляков) – 44:17 (5x5), 5:4 – Угольников (Воеводин) – 55:15 (5x5)

«Зауралье» обыграло «Торос» — 3:1.
У курганской команды забили Юрий Маслов, Дмитрий Колготин и Алексей Чечин. У «Тороса» отличился Алексей Гришин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Торос
Нефтекамск
1:0 – Маслов (Сандер, Фаст) – 03:49 (5x4), 2:0 – Колготин (Исаев) – 26:01 (5x5), 3:0 – Чечин (Первухин, Муштаев) – 43:02 (5x4), 3:1 – Гришин (Емелин) – 59:58 (5x4)

В регулярном чемпионате МХЛ прошло восемь встреч.

«Сарматы» уступили «Сибирским Снайперам» со счётом 4:5.
В составе оренбургской команды отличились Данил Залалутдинов, Никита Любишкин, Глеб Заречный и Павел Сахаров. Голы новосибирцев забили Илья Морозов, Адель Садыков, Никита Челбаев и Даниил Лапин, который сделал дубль.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Сарматы
Оренбург
4 : 5 0:1, 2:1, 2:2, 0:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Морозов – 05:08 (5x5), 1:1 – Залалутдинов – 25:57 (5x4), 2:1 – Любишкин – 27:09 (5x5), 2:2 – Садыков – 33:35 (5x4), 3:2 – Заречный – 40:46 (5x5), 4:2 – Сахаров – 43:54 (5x4), 4:3 – Челбаев – 49:54 (5x5), 4:4 – Лапин – 51:52 (5x5), 4:5 – Лапин – 62:32 (5x5)

«Мамонты Югры» разгромили «Толпар» со счётом 5:0.
Денис Еркин оформил хет-трик, ещё по шайбе забросили Кирилл Марченко и Данил Башкиров.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 0 3:0, 1:0, 1:0
Толпар
Уфа
1:0 – Еркин – 01:47 (5x3), 2:0 – Еркин – 04:09 (5x5), 3:0 – Марченко – 05:13 (5x5), 4:0 – Башкиров – 21:25 (5x5), 5:0 – Еркин – 43:05 (5x5)

«Белые Медведи» обыграли «Реактор» со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Платон Попов, Егор Степанов, Никита Тертышный, Евгений Кобяков и Никита Складчиков. Голы «Реактора» на счету Разата Тимирова и Тимура Хафизова.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
5 : 2 3:1, 0:1, 2:0
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Попов – 05:54 (5x5), 2:0 – Степанов – 08:25 (5x5), 2:1 – Тимиров – 08:36 (5x5), 3:1 – Тертышный – 10:23 (5x5), 3:2 – Хафизов – 20:36 (5x5), 4:2 – Кобяков – 47:49 (5x5), 5:2 – Складчиков – 52:43 (5x5)

«Тюменский Легион» уступил «Авто» со счётом 2:3.
У екатеринбуржцев дубль сделал Александр Дербенёв, ещё один гол забил Вячеслав Шарипов. У тюменской команды забили Александр Дзедаев и Александр Головин.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
2 : 3 0:1, 1:1, 1:1
Авто
Екатеринбург
0:1 – Дербенёв – 06:39 (5x5), 1:1 – Дзедаев – 24:28 (5x4), 1:2 – Дербенёв – 36:30 (5x5), 2:2 – Головин – 43:32 (5x4), 2:3 – Шарипов – 57:02 (5x5)

«Спутник» одолел «Омских Ястребов» — 2:1.
В составе победителей отличились Ришат Ахметзянов и Андрей Шолгин. Единственный гол омичей забил Алексей Бугров.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
1 : 2 0:1, 0:1, 1:0
Спутник
Альметьевск
0:1 – Ахметзянов – 19:26 (5x4), 0:2 – Шолгин – 35:46 (5x5), 1:2 – Бугров – 41:04 (5x5)

«Кузнецкие Медведи» переиграли «Стальных Лисов» со счётом 3:0.
Шайбы забросили Александр Шевченко, Антон Рубан и Дмитрий Левашов.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Шевченко – 00:44 (5x5), 0:2 – Рубан – 03:25 (5x5), 0:3 – Левашов – 49:33 (5x5)

«Алтай» проиграл «Ирбису» — 2:4.
У победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Мухин, оформивший дубль, Кирилл Чибиряев и Игорь Тумченко. У казахстанской команды авторами голов стали Анатолий Шишов и Роман Епишев.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 15:30 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
2 : 4 1:1, 0:0, 1:3
Ирбис
Казань
1:0 – Шишов – 01:22 (5x5), 1:1 – Мухин – 17:46 (4x5), 1:2 – Чибиряев – 42:05 (5x5), 1:3 – Тумченко – 42:37 (5x5), 2:3 – Епишев – 53:43 (5x5), 2:4 – Мухин – 55:32 (5x5)

«Снежные Барсы» обыграли «Ладью» со счётом 6:4.
Голы «барсов» — на счету Сергея Мельникова, Даниила Соколки, Кирилла Балдина, сделавшего дубль, Александра Мелихова и Самата Данияра. У «Ладьи» дубль оформил Леонид Николенко, ещё по голу забили Владимир Журавлёв и Константин Кухарев.

МХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
6 : 4 2:0, 2:1, 2:3
Ладья
Тольятти
1:0 – Мельников – 10:15 (5x5), 2:0 – Соколка – 16:44 (5x4), 3:0 – Балдин – 28:57 (4x5), 3:1 – Николенко – 30:28 (5x5), 4:1 – Мелихов – 36:51 (5x5), 5:1 – Балдин – 47:11 (4x5), 5:2 – Журавлёв – 48:49 (5x5), 5:3 – Кухарев – 58:01 (5x5), 5:4 – Николенко – 58:34 (6x4), 6:4 – Данияр – 59:56 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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