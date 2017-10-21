Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ

В регулярном чемпионате ВХЛ 20 октября было сыграно три матча.
«Динамо» СПб обыграло «СКА-Нева» со счётом 1:0 Б, решающий буллит забил Александр Шевченко.
«Рубин» взял верх в матче с «Молотом-Прикамье» со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Михаил Потякин, оформивший дубль, а также Мартин Штайнох, Константин Белов и Артём Булянский. Голы пензенской команды на счету Игоря Угольникова, который сделал дубль, Булата Набиуллина и Максима Салахова.
«Зауралье» обыграло «Торос» — 3:1.
У курганской команды забили Юрий Маслов, Дмитрий Колготин и Алексей Чечин. У «Тороса» отличился Алексей Гришин.
В регулярном чемпионате МХЛ прошло восемь встреч.
«Сарматы» уступили «Сибирским Снайперам» со счётом 4:5.
В составе оренбургской команды отличились Данил Залалутдинов, Никита Любишкин, Глеб Заречный и Павел Сахаров. Голы новосибирцев забили Илья Морозов, Адель Садыков, Никита Челбаев и Даниил Лапин, который сделал дубль.
«Мамонты Югры» разгромили «Толпар» со счётом 5:0.
Денис Еркин оформил хет-трик, ещё по шайбе забросили Кирилл Марченко и Данил Башкиров.
«Белые Медведи» обыграли «Реактор» со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Платон Попов, Егор Степанов, Никита Тертышный, Евгений Кобяков и Никита Складчиков. Голы «Реактора» на счету Разата Тимирова и Тимура Хафизова.
«Тюменский Легион» уступил «Авто» со счётом 2:3.
У екатеринбуржцев дубль сделал Александр Дербенёв, ещё один гол забил Вячеслав Шарипов. У тюменской команды забили Александр Дзедаев и Александр Головин.
«Спутник» одолел «Омских Ястребов» — 2:1.
В составе победителей отличились Ришат Ахметзянов и Андрей Шолгин. Единственный гол омичей забил Алексей Бугров.
«Кузнецкие Медведи» переиграли «Стальных Лисов» со счётом 3:0.
Шайбы забросили Александр Шевченко, Антон Рубан и Дмитрий Левашов.
«Алтай» проиграл «Ирбису» — 2:4.
У победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Мухин, оформивший дубль, Кирилл Чибиряев и Игорь Тумченко. У казахстанской команды авторами голов стали Анатолий Шишов и Роман Епишев.
«Снежные Барсы» обыграли «Ладью» со счётом 6:4.
Голы «барсов» — на счету Сергея Мельникова, Даниила Соколки, Кирилла Балдина, сделавшего дубль, Александра Мелихова и Самата Данияра. У «Ладьи» дубль оформил Леонид Николенко, ещё по голу забили Владимир Журавлёв и Константин Кухарев.