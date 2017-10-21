Шайба Овечкина в овертайме принесла победу «Вашингтону» в Детройте

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» сумели прервать серию из двух поражений по итогам противостояния в Мичигане. Столичная команда одержала волевую победу над соперниками из «Детройт Ред Уингз», игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.



Счёт был открыт лишь на 25-й минуте стараниями канадского нападающего «крыльев» Даррена Хельма, «столичные» ответили точным броском Андре Бураковски перед свистком на перерыв. В третьем периоде Джей Бигл вывел гостей вперёд, однако «Детройт» забил дважды — Томаш Татар оформил дубль за семь минут. За минуту до окончания основного времени Ти Джей Оши перевёл игру в овертайм, ассистентами выступили Бураковски и россиянин Евгений Кузнецов. В дополнительное время точный бросок Александра Овечкина позволил «Вашингтону» отпраздновать успех.

Решающий гол в исполнении Овечкина доступен для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».