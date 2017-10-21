«Питтсбург» отыгрался с 0:2 в матче с «Флоридой», в активе Малкина два очка

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» отпраздновали волевую победу над «Флоридой Пантерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:3.



«Пингвины» дважды пропустили в первые шесть минут, однако нашли в себе силы переломить ход матча во втором периоде. Евгений Малкин и Картер Рауни забросили по шайбе за полминуты, на экваторе встречи россиянин выступил ассистентом для Сидни Кросби. В заключительном периоде соперники обменялись точными бросками в исполнении Маккензи Уигара и Конора Шири.



Таким образом, «Питтсбург» продлил серию побед до трёх матчей, «Флорида» проиграла в третьей встрече подряд.

Взятие ворот в исполнении Малкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».