QMJHL: форвард Максим Мизюрин набрал два очка и признан первой звездой матча

Нападающий команды QMJHL «Валь д’Ор» Максим Мизюрин отметился голом и результативной передачей в матче с «Гатино» и признан первой звездой встречи. Игра завершилась со счётом 3:2.

17-летний Мизюрин в текущем регулярном чемпионате принял участие в 11 матчах, в который набрал 12 (6+6) баллов за результативность при показателе полезности "+1".

За «Гатино» в этом матче сыграли нападающий Виталий Абрамов, который также набрал 2 (1+1) очка, и Михаил Шестопалов, не отметившийся результативными действиями.