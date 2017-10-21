«Детройт» — «Вашингтон»: красивый проход Кузнецова и сейв Мразека

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в гостевом матче с «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3 ОТ.

В первом периоде нападающий «столичных» Евгений Кузнецов получил шайбу в средней зоне, ушёл от соперника, вошёл в зону атаки, красиво обыграл двух защитников, но не смог переиграть вратаря Петра Мразека.

На последних минутах третьего периода Кузнецов сделал голевую передачу на Ти Джея Оши, который сравнял счёт, а в овертайме Александр Овечкин принёс «Кэпитаз» победу.

События дня НХЛ. Овечкин обогнал Ягра и снова вошёл в историю А Малкин тоже не промах.

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