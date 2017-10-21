Оши: Овечкин забьёт много голов, но «Кэпиталз» нельзя полагаться на него одного

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) и отметил, что команде помогли голы третьего и четвёртого звеньев.



«Так мы и хотим играть большую часть сезона. Понятно, что у нас есть Овечкин, и у него будет много голов, но мы не можем полагаться только на него и пару других ребят, чтобы побеждать. Нам надо использовать глубину состава, ребята из третьего и четвёртого звена тоже могут забивать. Сегодня вы это видели», — цитирует Оши Washington Post.



События дня НХЛ. Овечкин обогнал Ягра и снова вошёл в историю А Малкин тоже не промах.

Видео гола Овечкина в овертайме можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».