«Монреаль» проиграл «Анахайму», потерпев седьмое поражение подряд

«Анахайм Дакс» на домашней арене одержал победу над «Монреаль Канадиенс», встреча завершилась со счётом 6:2. Для клуба из Канады поражение стало седьмым подряд, всего в нынешнем сезоне «Монреаль» сумел победить только один раз, это худший старт клуба с 1941 года.



В составе «уток» голами отметились Деннис Расмуссен, Антуан Верметт, Брэндон Монтур, Крис Вагнер и Дерек Грант, оформивший дубль. У «канадиенс» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Пол Байрон и Брендан Галлахер.



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