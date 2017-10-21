Три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Первой звездой признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Дерек Дорсетт, отметившийся тремя (2+1) результативными баллами во встрече с «Баффало Сэйбрз» (4:2).
Второй звездой стал вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отразивший все 28 бросков по своим воротам в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0).
Замкнул тройку лучших игроков форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:3).
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