Тротц — о голе Овечкина: если давать ему бросать, рано или поздно он забивает

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц победы в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) прокомментировал победный гол Александра Овечкина в овертайме. Это был 20-й гол Овечкина в овертаймах, таким образом, опередил Яромира Ягра и вышел на единоличное первое место в истории НХЛ по этому показателю.



«Если давать Алексу бросать по воротам, то рано или поздно он забьёт. Потому на его счету и навалом голов в этой лиге», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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События дня НХЛ. Овечкин обогнал Ягра и снова вошёл в историю А Малкин тоже не промах.