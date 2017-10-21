И. Никитин: с Капризовым приятно работать, это «конфета» для тренера

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о работе с нападающим Кириллом Капризовым.



«Слава богу, мне повезло – я работал и работаю с индивидуально сильными игроками. Капризов, безусловно, один из таких игроков. Конечно, с ним приятно работать, потому что это, скажем так, настоящая «конфета» для тренера. Но у нас такой клуб, что игроков высокого уровня достаточно.



Некогда радоваться победам, уже следующая игра вот-вот начнётся. Сейчас у нас принципиальный отрезок, играем с „Локомотивом“, со СКА, с „Авангардом“ — топовыми командами. Нас ждут очень интересные игры», — цитирует Никитина «Р-Спорт».

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.