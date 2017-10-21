Гуськов: в игре СКА — “Йокерит” жду бой, в котором могут быть овертайм и буллиты

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поразмышлял о том, по какому сценарию может пройти сегодняшний матч между СКА и “Йокеритом”.



“Думаю, что СКА может спокойно прервать серию “Йокерита”. Но абсолютно так же продолжить её сможет и финский коллектив. Это две команды, у которых всё отлажено и у которых великолепное большинство. Сегодняшняя игра будет на уровне плей-офф. Когда встречаются лидеры, идёт определённая подготовка к матчам на вылет, это не секрет. Вдобавок к этому будет отражаться физическое, психологическое и игровое состояние обеих команд. Эта игра станет проверкой для СКА и “Йокерита”.



Питерцы могут победить финский коллектив за счёт дисциплины, так как с ним нельзя удаляться. У него очень хорошая реализация большинства. В игре с “Ак Барсом” мы видели, что от удалений зависит очень много. Ковальчук покинул лёд, и казанцы, реализовав свою попытку, выиграли матч. Думаю, что надо сыграть дисциплинированнее, а в остальном играющие сегодня команды похожи. Я жду бой и интересную игру, в которой мы запросто можем увидеть овертайм, а может быть и буллиты.

Как правило, в таких матчах закрывают лидеров и не дают им играть. Третье и четвёртое звено у СКА выглядит предпочтительнее и продуктивнее, чем у “Йокерита”. Как раз эти ребята могут сделать результат, если у “армейцев” закроют Ковальчука, Гусева и Дацюка”, — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.