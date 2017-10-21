Представитель Ночной лиги: ради зрителей у нас будет «Вечерняя хоккейная лига»

Региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги Кирилл Смышляев поделился подробностями о работе организации в Иркутской области.



«Есть ли проблемы? К сожалению, основной проблемой является отказ предоставления льда на безвозмездной основе. Приходится игрокам оплачивать аренду ледовых площадок самостоятельно. В этом сезоне пришли к коллегиальному решению, что каждая команда арендует площадку для проведения тренировок и в это же время проводит „домашние“ встречи.



На матчи собирается в среднем порядка 50 зрителей. Для нас это мало, конечно. К сожалению, не всем удобно посещать матчи, которые начинаются в 22:00. Поэтому в этом сезоне временную планку будем опускать до 20:30. Будет „Вечерняя хоккейная лига“», — цитирует Смышляева официальный сайт организации.

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