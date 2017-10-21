Э. Нестеров: Бакун грубо играет, три раза предупредил его, а потом не сдержался

Капитан клуба Ночной лиги Эдуард Нестеров рассказал, почему несколько раз ударил Игоря Бакуна, игрока команды «Бобры Пирогово», который отказался с ним драться.



«Бакун неправ, очень грубо играет. Предупреждал его три раза, говорил: „Так не играй“. Бил локтем, клюшкой мне в лицо, клюшкой в тело. Как сказал судья, изначально он поднял руку, зафиксировав нарушение с его стороны. Когда я ответил, он начал пререкаться. Я не сдержался», — приводит слова Нестерова официальный сайт Ночной хоккейной лиги.

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