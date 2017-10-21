100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Э. Нестеров: Бакун грубо играет, три раза предупредил его, а потом не сдержался

21 октября 2017, суббота. 13:16 Хоккей

Капитан клуба Ночной лиги Эдуард Нестеров рассказал, почему несколько раз ударил Игоря Бакуна, игрока команды «Бобры Пирогово», который отказался с ним драться.

«Бакун неправ, очень грубо играет. Предупреждал его три раза, говорил: „Так не играй“. Бил локтем, клюшкой мне в лицо, клюшкой в тело. Как сказал судья, изначально он поднял руку, зафиксировав нарушение с его стороны. Когда я ответил, он начал пререкаться. Я не сдержался», — приводит слова Нестерова официальный сайт Ночной хоккейной лиги.

Казанский: «сгорели» 0:6 в Туймазы, Наилич разнёс нас в щепки в раздевалке!
Известный телекомментатор поделился секретами об игре в Ночной лиге.
Источник: Ночная хоккейная лига Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
13:53 Брагин – о тяжёлой травме А. Свечникова: хотели посмотреть на него на Суперсерии
13:37 Итоги дня для россиян в АХЛ: Мамин, Волков и Воробьёв снова не смогли забить
13:19 «Нефтехимик» подтвердил подписание контракта с Егличем
13:16 Э. Нестеров: Бакун грубо играет, три раза предупредил его, а потом не сдержался
12:58 НХЛ забрала у Кучерова передачу из статистики, теперь Стэмкос — лучший бомбардир
12:21 Представитель Ночной лиги: ради зрителей у нас будет «Вечерняя хоккейная лига»
12:17 Гуськов: в игре СКА — “Йокерит” жду бой, в котором могут быть овертайм и буллиты
11:48 И. Никитин: с Капризовым приятно работать, это «конфета» для тренера
11:18 Гавриков: «Йокерит» по всем аспектам силён, но всё будет зависеть от СКА
11:12 Витолиньш: «Йокерит» показывает ту же игру, что и СКА
10:58 Панарин — о том, что его «тащил» Кейн: имейте уважение, это было не так
10:24 Тротц — о голе Овечкина: если давать ему бросать, рано или поздно он забивает
10:00 Прервёт ли СКА серию «Йокерита», и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
09:58 Сын четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье дебютировал в НХЛ
09:36 Три звезды игрового дня в НХЛ
09:23 QMJHL: форвард «Римуски» Денис Михнин сделал дубль и стал первой звездой матча
08:58 Кучеров: знаю, чего ожидать от Стэмкоса, это хранится в моей голове
08:41 Холланд — о контракте с Атанасью: мы смогли заплатить ему из-за травмы Франзена
08:30 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекордный гол Овечкина, «+2» Дадонова
08:22 Пестушко: отличие Емелина от Захаркина — чёткая дисциплина и конкретные задачи
08:01 «Монреаль» проиграл «Анахайму», потерпев седьмое поражение подряд
07:55 Овечкин: наше звено должно исправить игру «5 на 5», а не ждать большинства
07:46 Оши: Овечкин забьёт много голов, но «Кэпиталз» нельзя полагаться на него одного
07:15 «Детройт» — «Вашингтон»: красивый проход Кузнецова и сейв Мразека
07:04 QMJHL: форвард «Валь д’Ор» Мизюрин набрал 2 очка и признан первой звездой матча
05:55 Овечкин первым в истории НХЛ забил 20 голов в овертайме за карьеру
05:53 Дубль Лайне помог «Виннипегу» одержать победу над «Миннесотой»
05:34 «Питтсбург» отыгрался с 0:2 в матче с «Флоридой», в активе Малкина два очка
05:24 Овечкин первым из игроков НХЛ достиг отметки в 10 голов в текущем сезоне
05:19 Шайба Овечкина в овертайме принесла победу «Вашингтону» в Детройте
04:55 «Ванкувер» выиграл у «Баффало», «Сан-Хосе» прервал серию побед «Нью-Джерси»
00:10 Атанасью договорился с «Детройтом» об однолетнем контракте на $ 1,387 млн
00:04 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
20 октября 2017, пятница
23:33 Защитник Виктор Антипин вернётся в состав «Баффало» в матче с «Бостоном»
23:18 Юусо Хиетанен выведен из списка травмированных, Максим Третьяк отправлен в ВХЛ
23:05 НХЛ признала ошибку судей, не засчитавших гол «Колорадо» в матче с «Блюз»
22:34 Второй снайпер OHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит два месяца
22:27 Малыхин: «Ак Барс» будет играть так, чтобы патронов хватило и на «Магнитку»
22:09 Кокарев: «Салавату» надо что-то делать с удалениями, потому что игра ломается
21:59 Билялетдинов: настроение было такое… «Ак Барсу» надо было сыграть именно так
21:42 Гатиятулин — об 1:7 от «Ак Барса»: безобразный первый период, будем разбираться
21:32 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:13 «Ак Барс» на домашней площадке разгромил «Трактор», забросив семь шайб
21:09 Лукин подписал двухлетний контракт с «Салаватом» и другие трансферы
21:05 Крикунов: Трямкин получил штраф, поскольку показал что-то игроку, не судье
Все новости RSS
Партнерский контент