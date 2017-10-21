«Нефтехимик» подтвердил подписание контракта с Егличем

Нападающий Жига Еглич подписал контракт с «Нефтехимиком», информирует официальный сайт клуба.



29-летний форвард начинал сезон-2017/18 в составе «Торпедо», за который провёл 15 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами при показателе полезности «-2». Нижегородский клуб сначала поместил словенского хоккеиста в список отказов, а затем расторг с ним контракт.



Ранее Еглич выступал за «Слован», всего в КХЛ на его счету 79 (26+53) баллов за результативность в 194 матчах при показателе полезности "-4" и 99 минутах штрафа.

Нападающий Жига Еглич продолжит карьеру в «Нефтехимике»