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Итоги дня для россиян в АХЛ: Мамин, Волков и Воробьёв снова не смогли забить

21 октября 2017, суббота. 13:37 Хоккей

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 15 российских хоккеистов. Защитник Андрей Миронов и нападающий Евгений Свечников провели свои первые матчи в лиге в этом сезоне. У Михала Воробьёва и Александра Волкова 0 голов в 6 играх, у Максима Мамина 0 в трёх.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроски
Волков (н)

Воробьёв (н)

Фазлеев (н)

Толчинский (н)

Зыков (н)

Мамин (н)

Щербак (н)

Педан (з)

Береглазов (з)

Тренин (н)

Каменев (н)

Е. Свечников (н)

Костин (н)

Миронов (з)

Гурьянов (н)		«Сиракьюз»

«Лихай Уэлли»

«Лихай Уэлли»

«Шарлотт»

«Шарлотт»

«Спрингфилд»

«Лаваль»

«Уилкс-Барре»

«Хартфорд»

«Милуоки»

«Милуоки»

«Гранд-Рапидс»

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио»

«Техас»		0

0

0

0+1

0+1

0

0+2

0+1

0

0+1

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0+1

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0+2		0

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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