Брагин – о тяжёлой травме А. Свечникова: хотели посмотреть на него на Суперсерии

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал травму 17-летнего форварда юниорской хоккейной лиги Онтарио «Барри Кольтс» Андрея Свечникова, который сломал руку во время матча и пропустит восемь недель.



«Про травму Свечникова я знаю, в курсе, что у него перелом руки. Хотели посмотреть на него на Суперсерии, но что тут теперь комментировать…» — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



Свечников является одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) следующего года. В 10 матчах за «Барри Кольтс» он забросил 10 шайб и отдал четыре результативные передачи.

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