Вишнёвски: в КХЛ игроки часто опускали руки, и порой можно было филонить

Известный в прошлом защитник Любомир Вишнёвски поделился мнением о разнице между КХЛ и НХЛ в плане мотивации игроков .



«В КХЛ игра более свободная. Российские игроки очень техничны. Играются с шайбой, держат её как ключик на шее, и их игра – действительно красива в глазах болельщика. Но там есть матчи очень качественные, а есть – ниже среднего. Сыграв матч хорошо, если говорить по-русски, можно филонить. В НХЛ вы такого не увидите. Конечно, в некоторых играх в НХЛ игра как таковая может быть менее качественной, но отдача всегда стопроцентная. В КХЛ могло случиться, когда у игроков не шла игра и хоккеисты опускали руки и не продолжали биться до конца», — рассказал Вишнёвски в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ярославу Дехтярёву.

Вишнёвски: Макдэвид эффективнее Дацюка, а Овечкина я прочитал как игрока А ещё Любомир рассказал, в чём главное отличие НХЛ от КХЛ.