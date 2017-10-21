Густафссон: играть без ведущих «центров» трудно, шанс у молодёжи «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Эрик Густафссон поделился мнением об игре омской команды в последних матчах.



«Играть без ведущих центральных нападающих, конечно, трудно. Но зато у нашей молодёжи появилась отличная возможность себя проявить. Сейчас нам нужно стать единым целым и сражаться командой, фундаментальные основы нашей системы будут проверены именно в это непростое время. Потеря нескольких хоккеистов не может стать непреодолимой проблемой для хорошего коллектива.



Мы всегда уделяем пристальное внимание обороне своих ворот. Поэтому в установках мало что изменилось. В любой игре всё идёт от защиты, прежде всего необходимо обеспечить безопасность в нашей зоне, а уже потом наращивать прессинг в чужой. Думаю, необходимо действовать максимально плотно, выиграть со счётом 1:0 или, может, 2:1 — это не важно, важен здесь только лишь результат», — цитирует Густафссона официальный сайт клуба.

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