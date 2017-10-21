Запольски: КХЛ — высшая точка моей карьеры, но согласен стать дублёром в НХЛ

Голкипер «Йокерита» Райан Запольски поделился мнением о своей игре в Континентальной хоккейной лиге.



«Финляндия дала мне возможность играть на высоком уровне. Я не говорю по-фински, этот язык очень сложный, но кое-что понимаю. Просто хотел играть как можно больше, и сейчас получаю нагрузку, сравнимую с той, которую имел бы в АХЛ. В Северной Америке сложная система для развития вратаря, если ты не был задрафтован клубами НХЛ.



Честно говоря, я даже не мог подумать, что смогу успешно играть в КХЛ. Это наивысшая точка в моей карьере. Возвращение в Северную Америку? Даже не думал об этом. Но я становлюсь старше, если мне предложат быть вторым вратарём в НХЛ, то, пожалуй, приму это предложение», — цитирует вратаря официальный сайт КХЛ.

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.