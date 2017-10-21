«Спартак» обыграл «Югру» в Москве, Максвелл оформил дубль

Московский «Спартак» на домашнем льду взял верх над «Югрой» из Ханты-Мансийска, встреча завершилась со счётом 4:3.



В составе команды хозяев дубль на свой счёт записал Бен Максвелл, ещё по одной шайбе забросили Райан Стоа, набравший в сумме 3 (1+2) очка, и Вячеслав Лещенко. Среди подопечных Анатолия Емелина забитыми голами сумели отметиться Тобиас Виклунд, Антон Королёв и Константин Панов.

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