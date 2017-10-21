Вишнёвски: клубы КХЛ тратят не свой заработок, а деньги какого-то человека

Известный защитник Любомир Вишнёвски поделился мнением о разнице в финансовой структуре между НХЛ и КХЛ.



«НХЛ – это бизнес, продажа прав показа на ТВ, продажа билетов – 80 $ средняя цена. Менеджеры знают, как заработать денег. В КХЛ, к сожалению, другая система, стоимость билетов совершенно иная, болельщики не тратят столько денег. Конечно, есть такие команды, как ЦСКА, СКА, «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Динамо» Москва – это клубы, которые тянут лигу, но все деньги, которые на это тратятся, идут не из заработка клуба, а от какого-то человека – это большой показатель разницы между КХЛ и НХЛ», — рассказал Вишнёвски в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ярославу Дехтярёву.