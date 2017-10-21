Коваленко: «Торпедо» имеет задолженности, профсоюз не будет ждать весны

Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко прокомментировал информацию о долгах в нижегородском «Торпедо».



«Мы уже написали письма в клуб, проверяем эту информацию, которая до нас тоже дошла. Нам пришёл первый ответ, что игроки получили 40 % зарплаты за август. Клуб написал гарантийное письмо, что погасит долги до 30 октября, и мы ждём до этой даты.



Мы не будем дожидаться весны, как это было с московским „Динамо“. Даже если игроки к нам не будут обращаться, мы начнем действовать намного раньше», — цитирует Коваленко ТАСС.