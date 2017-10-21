Капитан СКА Дацюк сыграет в третьем звене в матче с «Йокеритом»

СКА и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск.
Шестёркин (Коскинен);
Хафизуллин — Херсли, Ковальчук — Прохоркин — Плотников;
Зубарев — Гавриков, Широков — Коскиранта — Калинин;
Рундблад— Войнов, Гусев — Дацюк — Барабанов;
Рыков, Алтыбармакян, Тихонов — Каблуков — Кетов.
«Йокерит»:
Запольски (Ратилайнен);
Лепистё —Ландин, Иконен — Регин — Палола;
Кивистё — Гилрой, Йормакка — О’Нилл — Толванен;
Енсен Е. — Лауридсен, Йоэнсуу — Норман — Енсен Н.;
Марьямяки — Раутанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
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