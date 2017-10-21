Окулов, Жарков и Плэтт не попали в состав ЦСКА на игру с «Локомотивом»

Стали известны составы московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» на матч в Москве, который начнётся сегодня в 17:00 мск.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Пашнин — Макеев, Телегин — Андронов — Скотт;
Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Петров;
Нестеров — Марченко, Шумаков — Шалунов — Капризов;
Науменков — Блажиевский, Бурдасов — Григоренко — Любимов.
«Локомотив»:
Судницын (Мурыгин);
Крунвалль — Накладал, Мосалёв — Контиола — Козун;
Любушкин — Коледов, Картаев — Апальков — Аверин;
Рафиков — Елесин, Полунин — Красковский — Коршков;
Черепанов — Иванов, Лугин — Кадейкин — Ильенко.
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Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.