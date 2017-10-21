Никонцев: сразу чувствовалось, что «Спартаку» по силам выиграть у «Югры»

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев подвёл итоги встречи с «Югрой» (4:3).



«Думаю, дело в том, что мы плохо сыграли в стартовом периоде, пропустили первый гол — были немного не в своей тарелке. Может, не проснулись – игра начиналась рано. Наверное, поэтому в начале всё сложилось именно так. Потом добавили и, в принципе, хорошо действовали в их зоне, зарабатывали удаления, которые затем у нас получилось реализовать.



В принципе, сразу чувствовалось, что нам по силам выиграть у «Югры». Турнирное положение нас обязывает: у «Спартака», как известно, дефицит очков. Поэтому сегодня нам была нужна только победа», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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