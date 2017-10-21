ЦСКА — «Локомотив»: форвард гостей Коршков получил «5+20» за удар в голову

В первом периоде московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» удаление до конца встречи получил нападающий гостей Егор Коршков. Форварду «железнодорожников» судьи выписали «5+20» за удар в область головы и шеи, который он нанёс нападающему «армейцев» Сергею Шумакову.



На данный момент в матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу ЦСКА. Счёт открыл форвард Максим Шалунов.



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