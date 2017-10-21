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ЦСКА — «Локомотив»: форвард гостей Коршков получил «5+20» за удар в голову

21 октября 2017, суббота. 17:29 Хоккей

В первом периоде московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» удаление до конца встречи получил нападающий гостей Егор Коршков. Форварду «железнодорожников» судьи выписали «5+20» за удар в область головы и шеи, который он нанёс нападающему «армейцев» Сергею Шумакову.

На данный момент в матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу ЦСКА. Счёт открыл форвард Максим Шалунов.

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Посмотреть видео нарушения можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Егор Коршков
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21 октября 2017, суббота
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