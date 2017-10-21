ЦСКА – «Локомотив»: массовая драка после удара Андронова в голову Иванова

В матче регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» произошла массовая драка.

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Во втором периоде нападающий ЦСКА Сергей Андронов применил грубый силовой приём против форварда «Локомотива» Георгия Иванова, ударив его в голову, после чего за своего партнёра вступился Артём Ильенко и завязалась массовая драка.



Андронов по итогам эпизода получил «2+10» за удар в голову и пятиминутный штраф за драку. Ильенко также был удалён на пять минут. Кроме того, по две минуты за грубость заработали Павел Коледов и Грег Скотт.

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Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.