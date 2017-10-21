«Витязь» — «Динамо»: Варнаков впервые с 2012 года оформил хет-трик

Нападающий московского «Динамо» Михаил Варнаков оформил хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».



В первом периоде Варнаков открыл счёт, а во втором игровом отрезке забросил ещё две шайбы. Бело-голубые после 40 минут игры ведут со счётом 3:0.



В последний раз Варнаков делал хет-трик в октябре 2012 года в составе «Торпедо». Тогда он отличился в матче с московским «Динамо» (4:0).

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.

Видео третьего гола Варнакова в ворота «Витязя» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.