«Авангард» обыграл «Северсталь», Артём Манукян забросил первую шайбу в КХЛ

«Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 3:1.

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Артём Манукян открыл счёт в первом периоде, эта шайба стала для него первой в КХЛ. Хозяева вскоре отыгрались, Александр Бумагин реализовал большинство. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Кугрышев вновь вывел «Авангард» вперёд, а на последней минуте Андре Петерссон упрочил преимущество, отличившись в меньшинстве. Последние 20 минут прошли без заброшенных шайб.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.