СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 ОТ.

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.

Первый период прошёл безрезультативно, а во втором команды дважды обменялись заброшенными шайбами. На гол Мики Ниеми «армейцы» ответили шайбой Сергея Широкова. Вскоре Никлас Йенсен сделал счёт 2:1 в пользу «шутов», но хозяева вновь отыгрались благодаря голу Вячеслава Войнова.



В третьем периоде Антти Пильстрём сделал счёт 3:2, но Сергей Калинин реализовал большинство за две минуты до конца основного времени и встреча перешла в овертайм, где победную точку поставил Павел Дацюк.

СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита».

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.