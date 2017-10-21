Дубль Доуса помог «Барысу» в гостях одолеть «Торпедо»

«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:4 ОТ.

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Уже на четвёртой минуте Денис Паршин открыл счёт, реализовав большинство, однако «Барыс» быстро отыгрался благодаря голу Романа Старченко. Геннадий Столяров вновь вывел свою команду вперёд, но в начале второй двадцатиминутки Даррен Диц реализовал численное преимущество. Каспарс Даугавиньш сделал счёт 3:2, эта шайба также была заброшена в большинстве.



В концовке третьего периода Найджел Доус сравнял счёт, а в овертайме он же оформил дубль и принёс астанинской команде победу.