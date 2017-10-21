Ялонен: победа была в руках, наше последнее удаление было в мягкой ситуации

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 3:4 ОТ.

«Безусловно, огорчает это поражение. Победа была у нас в руках, оставалось несколько минут до финальной сирены. В первом периоде мы были пассивны, затем отыграли хорошо, доволен командой. Основная причина победы СКА — хорошая игра в большинстве. В третьем периоде удаления были, но, может быть, последнее, решающее у Ниеми было в мягкой ситуации, борьба у ворот — довольно стандартная ситуация», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит» СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

Видео нарушения Ниеми можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.