В. Воробьёв: матч с «Витязем» был важным для «Динамо» в психологическом плане

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги встречи с «Витязем», в которой его подопечные победили со счётом 5:1.

«Очень рады, что болельщики приехали поддержать нас. Это была очень важная для нас игра в психологическом плане. У нас есть небольшие проблемы, десять человек травмированы. Звено Марковин — Ефремров — Сидляров справилось. Команда готовилась к игре и выполнила ту установку, которую мы от неё требовали», — передает слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.