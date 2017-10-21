Квартальнов — о 2-й встрече с ЦСКА: мне что, всю жизнь голову пеплом посыпать?

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:2 ОТ).

«Тяжёлый матч для «Локомотива». ЦСКА давил, мы держались. Хорошо, что забили в овертайме. Слабое большинство, стоит отдать должное сопернику. Может, не надо было уходить на перерыв? После него мы слабо сыграли пятиминутку. И, конечно, проблема с меньшинством остаётся.

Мы слабо сыграли матч с «Нефтехимиком». На это есть внутренние причины. Сейчас ребята перестроились. С Коледовым пока неясно, но у него хорошее генетическое здоровье. Да, он «поплыл», не доиграл матч. Врачи его посмотрят. Что касается Мурыгина, то у него травма.

Легионеры работают. Проблема большинства есть, а так — они стараются, играют. Хочется больше голов в большинстве. Первая победа над ЦСКА, тяжёлая игра с хорошим соперником. Мне теперь что — голову пеплом всю жизнь посыпать? Хватит, в ЦСКА хорошие руки. Они на ходу. Тяжело играть с такой командой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.