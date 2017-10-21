Войнов: потратили все эмоции в матче с «Йокеритом», надо накопить их к ЦСКА

Защитник СКА Вячеслав Войнов прокомментировал победу в матче с «Йокеритом» со счётом 4:3 ОТ.



«Отличный пас от Сергея Широкова, удача была на моей стороне, поэтому и забил. «Йокерит» — команда очень хорошая, организованная. Достаточно хорошо разобрали, тоже подготовились. Они все одинаково атаковали, прессинговали, оборонялись.

На самом деле потратили все эмоции в этой встрече. Сейчас задача отдохнуть, опять их накопить и подготовиться к матчу с ЦСКА, разобрать соперника. Там тоже достаточно хорошая, организованная команда. Безусловно, три дня отдыха после «Нефтехимика» пошли на пользу. Перевели дух, восстановились», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.