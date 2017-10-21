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Андронов: после удара Елесина игра сломалась — не хоккей был, а непонятно что

21 октября 2017, суббота. 20:49 Хоккей

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

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«Я не видел силового приёма Елесина. Он мне попал в лицо. Не ко мне вопросы, как трактовать этот момент. Далее игра сломалась, не хоккей получился, а непонятно что. Рука Квартальнова? Да просто таков хоккей, неважно, кто тренер.

Мой удар Иванова? А вы видели это? Я его не бил, а просто поставил корпус. Он сам тянулся к шайбе, и в итоге вот так получилось. Ильенко наскочил с кулаками правильно, защищал партнёра. Я тоже дрался. Мне что, надо было смотреть, как он на меня нападает? Робинсон, считаю, чисто атаковал соперника, но санкции вы видели. Никаких разъяснений судьи нам не дали, просто приняли решение. Есть разочарование от результата. Готовимся к СКА, хороший соперник, будет приятно с ними сыграть», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео удаление Андронова за удар Иванова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Робинсона можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Мэт Робинсон Сергей Андронов
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
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