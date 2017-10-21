Скудра: «Торпедо» прибило супердоверие к молодёжи, мы не должны были проигрывать

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (3:4 ОТ).



«Хороший матч. Считаю, мы не должны были его проигрывать. Но сегодня, наверное, наше супердоверие к молодёжи нас прибило. Так безобразно играть молодым ребятам просто непозволительно. Нас наказали за такое доверие к молодым. Мы его пересмотрим. Что касается игры, то особо не могу упрекнуть ребят. Повторю, мы не должны были проигрывать этот матч. До этого момента, в принципе, ничего не позволяли сопернику, играли по результату, играли технически грамотно. Но, увы, такие моменты бывают. Потеряли немножко концентрацию. Плохо сыграли в концовке в мелочах, поэтому проиграли матч.



Команда играла здорово, кроме молодых ребят. Молодёжи доверяют, дают играть, и они начинают чувствовать себя как основные игроки. Это быстро меняется. Безобразный матч провели сегодня, поэтому это одна из основных причин поражения, и мы немножко пересмотрим этот момент.



Потапов и Дугин отсутствовали по сугубо спортивным причинам: Потапов очень слабо проводит сезон, что касается Дугина, увы, заболел и не знаю, когда его увидим», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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