До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Калинин: приятно прервать победную серию «Йокерита»

21 октября 2017, суббота. 21:01 Хоккей

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу в матче с «Йокеритом» со счётом 4:3 ОТ.

«Хороший матч, мы сами себе забили голы. Хорошо, вытащили третий период и, в принципе, игра неплохо складывалась. Ошибки надо будет разобрать и готовиться к следующей игре. Когда выходишь на лёд, всегда есть желание и нацеленность забить гол. В принципе, ни о чём не думал. В таком сочетании мы в первый раз вышли.

Мы не думали, чтобы прервать победную серию «Йокерита». Ну приятно, конечно. Хоккеисты «Йокерита» хорошо играют, двигаются, мало брака у них в передачах. Но по матчу они не так много создали. Воспользовались нашими ошибками. Уже думаем о матче с ЦСКА, завтра потренируемся хорошо, подготовимся. Важная игра», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит»
СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

Видео интервью Калинина можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК СКА Сергей Калинин
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
21:31 Семёнов — о шестом подряд поражении «Витязя»: ничего страшного не случилось
21:20 Е. Корешков — о шести минутах штрафа Доуса: что-то не так, поговорим, разберём
21:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:01 Калинин: приятно прервать победную серию «Йокерита»
20:59 Скудра: «Торпедо» прибило супердоверие к молодёжи, мы не должны были проигрывать
20:49 Андронов: после удара Елесина игра сломалась — не хоккей был, а непонятно что
20:41 Апальков: чувствовалось, что ЦСКА для Квартальнова — принципиальный соперник
20:39 Войнов: потратили все эмоции в матче с «Йокеритом», надо накопить их к ЦСКА
20:29 Квартальнов — о 2-й встрече с ЦСКА: мне что, всю жизнь голову пеплом посыпать?
20:26 И. Никитин: пусть разбирается главный арбитр, Андронов проявил себя как капитан
20:24 Белов: сложно говорить, надо извиниться перед фанатами «Витязя» за эту игру
20:17 Прохоркин: про бонусы за победу над «Йокеритом» в СКА ничего не говорили
20:08 В. Воробьёв: матч с «Витязем» был важным для «Динамо» в психологическом плане
20:07 Робинсон — об удалении до конца игры: все вопросы к судьям и только к ним
19:59 Ялонен: победа была в руках, наше последнее удаление было в мягкой ситуации
19:51 Знарок: не считаю нужным обсуждать с журналистами ошибки игроков СКА
19:51 СКА побил рекорд КХЛ, набрав очки в 25 матчах «регулярки» подряд
19:40 «Локомотив» под руководством Квартальнова прервал победную серию ЦСКА
19:33 Дубль Доуса помог «Барысу» в гостях одолеть «Торпедо»
19:29 СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
19:20 «Авангард» обыграл «Северсталь», Артём Манукян забросил первую шайбу в КХЛ
19:16 Хет-трик Варнакова помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Витязь»
19:15 СКА — «Йокерит»: Кетов сделал «рыбку» и сбил судью
18:49 ЦСКА — «Локомотив»: Робинсон удалён до конца игры за удар в голову Коледова
18:38 Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч за жест в сторону Умарка
18:29 «Витязь» — «Динамо»: Варнаков впервые с 2012 года оформил хет-трик
18:23 ЦСКА — «Локомотив»: массовая драка после удара Андронова в голову Иванова
18:06 Епанчинцев: «Спартак» повёл в счёте, но снова наступил на те же грабли
17:43 Мостовой: в хоккей играть легче, в футболе больше физических нагрузок
17:29 ЦСКА — «Локомотив»: форвард гостей Коршков получил «5+20» за удар в голову
17:21 Емелин: защитник Валентенко выбыл до конца сезона, у него рецидив травмы
16:53 Никонцев: сразу чувствовалось, что «Спартаку» по силам выиграть у «Югры»
16:31 Окулов, Жарков и Плэтт не попали в состав ЦСКА на игру с «Локомотивом»
16:18 Капитан СКА Дацюк сыграет в третьем звене в матче с «Йокеритом»
16:09 Коваленко: «Торпедо» имеет задолженности, профсоюз не будет ждать весны
16:02 Стиллман: «Адмирал» находится под давлением и счастлив каждому очку
15:58 Кинэн: «Куньлунь» не смог подобрать ключи к вратарю «Адмирала», забили случайно
15:55 Вишнёвски: клубы КХЛ тратят не свой заработок, а деньги какого-то человека
15:23 «Спартак» обыграл «Югру» в Москве, Максвелл оформил дубль
15:12 «Адмирал» отыгрался за 31 секунду до сирены и одолел «Куньлунь» в серии буллитов
15:04 Запольски: КХЛ — высшая точка моей карьеры, но согласен стать дублёром в НХЛ
14:27 Густафссон: играть без ведущих «центров» трудно, шанс у молодёжи «Авангарда»
14:06 Кожевников: «Локомотив» может взять реванш у ЦСКА за счёт тактики
14:06 Вишнёвски: в КХЛ игроки часто опускали руки, и порой можно было филонить
13:53 Брагин – о тяжёлой травме А. Свечникова: хотели посмотреть на него на Суперсерии
Все новости RSS
Партнерский контент