Калинин: приятно прервать победную серию «Йокерита»

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу в матче с «Йокеритом» со счётом 4:3 ОТ.

«Хороший матч, мы сами себе забили голы. Хорошо, вытащили третий период и, в принципе, игра неплохо складывалась. Ошибки надо будет разобрать и готовиться к следующей игре. Когда выходишь на лёд, всегда есть желание и нацеленность забить гол. В принципе, ни о чём не думал. В таком сочетании мы в первый раз вышли.

Мы не думали, чтобы прервать победную серию «Йокерита». Ну приятно, конечно. Хоккеисты «Йокерита» хорошо играют, двигаются, мало брака у них в передачах. Но по матчу они не так много создали. Воспользовались нашими ошибками. Уже думаем о матче с ЦСКА, завтра потренируемся хорошо, подготовимся. Важная игра», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит» СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

Видео интервью Калинина можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.