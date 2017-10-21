Е. Корешков — о шести минутах штрафа Доуса: что-то не так, поговорим, разберём

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:3 ОТ).



«Абсолютно равный матч, и счёт до конца держался 3:3. И всё-таки в решающий момент при счёте 2:3 наша команда играла очень дисциплинированно и, самое главное, тактически грамотно. Где-то поймали, сравняли счёт. В третьем периоде решило мастерство наших игроков. Парни верили в победу до конца — молодцы.



Шесть минут удаления Доуса? Поговорим сейчас, время ещё есть до следующего матча. Конечно, это важно — иметь численный перевес, не удаляться. Что-то не так. Поговорим, разберём», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Дубль Доуса помог «Барысу» в гостях одолеть «Торпедо»

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Торпедо» в YouTube.

Видео удаления Доуса при игре в большинстве можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.