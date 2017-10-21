Защитнику «Северстали» Вишневскому разрезали коньком руку в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев рассказал, почему защитник Виталий Вишневский не смог закончить матч с «Авангардом» (1:3), а также о причинах отсутствия в составе нападающего Павла Чернова.

«Вишневскому разрезали коньком руку. Зашили. Надолго он выбыл или нет, пока не знаю. У Чернова дала знать о себе старая неспортивная травма. Он сейчас в Москве, в больнице. Думаю, ничего страшного», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

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