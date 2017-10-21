Гулявцев: в «Северстали» скоро будет половина «Алмаза», больше некому играть

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:3).

Итоги дня КХЛ: Квартальнов пленных не берёт! Как выиграть войну с ЦСКА Тренер «Локомотива» всё доказал своей бывшей

«Мы настраивались на этот матч. После первого периода все шло неплохо, хотя допускали грубые ошибки, вследствие чего и пропускали. Сегодня мы слабо сыграли в позиционной атаке. Мало бросали, мало шли на добивание, хотя моменты были для реализации, мы их растранжирили. Команда, как обычно, воевала, но у нас есть определенные проблемы, хотя сваливать все на них не хочу. Тем не менее что есть, то есть. Готовимся к следующей игре. Спасибо болельщикам — практически полный дворец, очень приятно, спасибо.

Игорь Гераськин и Александр Зарубин появились в составе, потому что больше некому играть. Они бы так не появились. Гераськина мы видели на сборах. Он отыграл нормально. А Зарубин вышел на две-три смены, сложно оценивать. Скоро у нас половина «Алмаза» будет играть… Гераськин за день до матча у нас появился, когда мы узнали, что не сможет играть Павел Чернов. А Зарубину вообще только сегодня успели сделать майку. Тем не менее у всех команд есть проблемы, нам нужно их решать", — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.