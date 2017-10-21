«Рейнджерс» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Нэшвилл»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2.

После первого периода хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Йеспера Фаста и Криса Крайдера. Во второй двадцатиминутке Маттиас Экхольм отыграл одну шайбу, но Кевин Хейз вновь увеличил преимущество. Роман Йози сделал счёт 3:2, а окончательный результат установил Джимми Веси в концовке третьего периода.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин сыграл 17 минут 23 секунды, провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл 11 минут 50 секунд, в том числе 4 минуты 44 секунды — в большинстве, отметился одним броском в створ.

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Видео гола Хейза можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.