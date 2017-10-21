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«Рейнджерс» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Нэшвилл»

21 октября 2017, суббота. 22:04 Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2.

После первого периода хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Йеспера Фаста и Криса Крайдера. Во второй двадцатиминутке Маттиас Экхольм отыграл одну шайбу, но Кевин Хейз вновь увеличил преимущество. Роман Йози сделал счёт 3:2, а окончательный результат установил Джимми Веси в концовке третьего периода.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин сыграл 17 минут 23 секунды, провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл 11 минут 50 секунд, в том числе 4 минуты 44 секунды — в большинстве, отметился одним броском в створ.

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И много-много голов.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2 2:0, 1:2, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Фаст (Хейз) – 14:58 (5x5), 2:0 – Крайдер (Миллер, Деарне) – 19:34 (5x4), 2:1 – Экхольм (Форсберг) – 21:44 (5x5), 3:1 – Хейз (Веси, Шей) – 32:46 (5x5), 3:2 – Форсберг (Джохансен, Йози) – 35:30 (5x5), 4:2 – Веси (Смит) – 59:21 (en)

Видео гола Хейза можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
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