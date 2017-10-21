Варнаков — о первом хет-трике за пять лет: ничего особенного не случилось

Нападающий московского “Динамо” Михаил Варнаков поделился впечатлениями от матча с “Витязем”, который завершился победой его команды со счётом 5:1, а он отметился первым с 2012 года хет-триком.

“Впереди у нас много матчей. Календарь плотный. Сегодня прошла одна игра, не более того. Нам сегодня было очень важно выиграть. Следующие матчи будут такими же важными. Не стоит на это обращать внимание, надо просто готовиться к следующим играм.

Какие эмоции от первого хет-трика за пять лет? Всё спокойно. Буду готовиться дальше. Ребята поздравили, но ничего особенного не случилось. В матчах со “Слованом” и “Спартаком” наша задача — шесть очков. Глупо ставить другие цели. Нам нужны очки, до этого мы растеряли их там, где могли забрать, поэтому нам сейчас надо набрать максимум очков в следующих матчах. Мы выходим, играем и стараемся”, — передаёт слова Варнакова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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Видео третьего гола Варнакова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.